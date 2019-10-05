شكرا لقرائتكم حسن طارق يقود هجوم أسوان ضد الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي أسوان تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة النادي الأهلي، والتي تقام في تمام الساعة الثالثة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

ضم تشكيل أسوان كالتالي:

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مسعد عوض، طارق أبو العز، ابراهيم القاضي، عبد الله السنجهاوي، محمود نعيم، محمد الصباحي، محمد إسماعيل، موسى داو، أحمد عامر، أحمد عبد الظاهر، حسن طارق.

ويسعي أسوان إلى خطف الثلاث نقاط للابتعاد مبكراً عن ذيل جدول الترتيب بعد تحقيق ممثل الصعيد لنقطة واحدة بعد مرور مباراتين فى بطولة الدورى العام.