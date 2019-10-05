شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد الجمعية العمومية العادية يومىّ 30 و31 أكتوبر الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأخطر اتحاد الكرة أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بهذا الموعد ، كما أعلن جدول أعمال الجمعية العمومية مؤخرا ونشره فى إحدى الصحف الرسمية وفقا للائحة النظام الأساسى للجبلاية، وأبرز بنود جدول الأعمال هو مناقشة الميزانية.

واعتمد الفيفا مؤخرا أسماء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم لمدة عام برئاسة عمرو الجناينى وجمال محمد على نائب رئيس وعضوية كلاً من سحر عبد الحق ومحمد فضل وأحمد عبدالله .

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وتعتبر مهام اللجنة في إدارة الشئون اليومية لاتحاد كرة القدم ومراجعة النظام الأساسي للاتحاد واللوائح الأخرى عند الضرورة، لضمان امتثالها لنظام فيفا الأساسي ومتطلباته ولضمان اعتماده من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

وستقوم اللجنة بتنظيم وإجراء انتخابات للاتحاد بناء على القوانين الجديدة والعمل كلجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد بناء على النظام الأساسي للجمعية العمومية المتوافق حديثا، نظرا لأن اللجنة المعينة من فيفا لا يحق لها الترشح في الانتخابات المقبلة.