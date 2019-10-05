شكرا لقرائتكم زيزو يغيب عن الزمالك 5 أشهر بعد تأكد إصابته بـ"الصليبي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو نادى الزمالك أن الفريق الأبيض سيفتقد جهود محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهرعلى أقصى تقدير، بعد تأكد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

وأضاف مسئولو الزمالك أن المدة الاعتيادية لعودة اللاعب من تلك الإصابة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 8 أشهر إلا إنه سيخضع للجراحة والتأهيل فى ألمانيا ما يقلل من مدة غيابه عن الفريق والتى ستصل لأربعة أشهروسيتواجد فى الملعب.

وحرص جهاز الزمالك الطبى على التواصل مع زيزو بشكل مستمر منذ إصابته فى لقاء المقاصة الأخير، فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف نظيف، وشارك زيزو كبديلا فى الشوط الثانى إلا إنه خرج فى الدقيقة 90 لعدم قدرته على استكمال اللقاء بعد إصابته فى الركبة ليتأكد من خلال الأشعة بعد ذلك إنه تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.