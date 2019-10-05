شكرا لقرائتكم تاريخ مباريات محمد الحنفي مع الأهلى وأسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق النادى الأهلى مع دقات الثالثة عصر اليوم السبت مباراة مهمة مع نظيره أسوان فى إطار مواجهات الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد أسوان .

وفاز الاهلى فى الجولتين الماضيتين للدوري على حساب سموحة بهدف دون رد ثم الانتاج الحربى برباعية دون رد ليحقق العلامة الكاملة مع مدربه السويسرى رينيه فايلر قبل مواجهة أسوان

بينما خسر أسوان الجولة الافتتاحية من المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل مع نادى مصر بدون أهداف ولم يحقق أول فوز حتى الان فى المسابقة تحت قيادة مدربه مجدى عبد العاطى.

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وأسندت لجنة الحكام بإتحاد الكرة إدارة مباراة الاهلى وأسوان لطاقم تحكيم بقيادة محمد الحنفي ويعاونه أحمد توفيق طلب وشريف عبد الله ومعهم محمد أبو خاطر حكما رابعا.

ويملك محمد الحنفى تاريخاً طويلا فى إدارة مباريات الأهلى حيث سبق وأدار 23 مباراة للمارد الأحمر حقق الاهلى الفوز فى 15 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم ، وأشهر الحنفى البطاقة الصفراء 30 مرة فى وجه لاعبى المارد الأحمر واحتسب 6 ركلات جزاء.

وتعد مباراة الأهلى والجونة موسم 2012 -2013 هى الأولى التى أدارها محمد الحنفى للأهلى وانتهت بفوز المارد الاحمر بهدفين دون رد بينما شهدت مباراة الأهلى والنجوم موسم 2018 – 2019 والتى انتهت بفوز الأحمر بثنائية أيضاً الظهور الأخير لمحمد حنفى فى مواجهات المارد الأحمر.

على الجانب الأخر أدار محمد الحنفى مباراتين فقط لفريق أسوان حقق ممثل الصعيد الفوز فيهم وأشهر الكارت الأصفر مرة واحدة للاعبين واحتسب ركلة جزاء واحدة.

وسبق للحنفى إدارة مباراة الأهلى وأسوان فى 12 مايو 2016 ووقتها حقق المارد الاحمر فوزاً برباعية دون رد سجلها كل من رامي ربيعة وماليك إيفونا وعبد الله السعيد و مؤمن زكريا.