شكرا لقرائتكم تفاصيل سفر جنش إلى إسبانيا ودعم محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد نفس المصدر إن جنش قام بالخضوع للتأهيل فى إسبانيا تحت إشراف الإسبانى روبن بونس المعد البدني لفريق ليفربول، والذى تواجد مع منتخب مصر فى كأس العالم 2018 بروسيا وذلك للمساهمة فى تأهيل محمد صلاح الذى انضم وقتها لمنتخبنا بعد تأهيله مع تونس عقب الإصابة الشهيرة التى لحقت به بالكتف مع ليفربول.
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