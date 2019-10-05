تفاصيل سفر جنش إلى إسبانيا ودعم محمد صلاح...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمود جنش حارس الزمالك والمنتخب الوطنى، أن الحارس خضع لعمليات التأهيل فى إسبانيا وليس ألمانيا كما أعلن النادى الأبيض فى الفترة الأخيرة. وتابع المصدر ذاته، إن رحلة جنش جاءت كالتالى بسفره إلى ألمانيا للطبيب الذى أجرى له الجراحة فى القدم بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى ثم قام بالعودة برفقة زوجته إلى القاهرة، وعاد إلى إسبانيا بناءً على اتصالات حدثت بينه وبين الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، الذى تقدم له جنش بالشكر على الوقوف بجانبه خلال فترة إصابته التى تعرض لها مع المنتخب الوطنى خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر. وشدد نفس المصدر إن جنش قام بالخضوع للتأهيل فى إسبانيا تحت إشراف الإسبانى روبن بونس المعد البدني لفريق ليفربول، والذى تواجد مع منتخب مصر فى كأس العالم 2018 بروسيا وذلك للمساهمة فى تأهيل محمد صلاح الذى انضم وقتها لمنتخبنا بعد تأهيله مع تونس عقب الإصابة الشهيرة التى لحقت به بالكتف مع ليفربول.

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