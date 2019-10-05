شكرا لقرائتكم أرقام كورتوا الكارثية تقربه من مصير كاسياس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل تيبو كورتوا إلى ريال مدريد وهو أحد أفضل حراس المرمى في العالم، البلجيكي أثبت ذلك في أتلتيكو مدريد بتحقيقه الدوري الإسباني معهم، وأيضا في تشيلسي بقيادته "البلوز" لرفع لقب الدوري مرتين.

البلجيكي كورتوا تم الترحيب به في البرنابيو في صيف 2018، بعد تألقه مع منتخب بلاده في كأس العالم وتحقيقه جائزة الفقاز الذهبي، العديد في وسائل الإعلام تنبأت بصفقة مربحة لريال مدريد مع حارس لا يزال في سن (27).

لكن يبدو أن كورتوا يجد صعوبات في موسمه الثاني مع النادي الملكي، حيث لا يزال "ظل" كيلور نافاس يتابعه، خصوصا أن الكوستاريكي فاز بقميص "الميرينغي" بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

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وتصب المقارنة بالأرقام بين البلجيكي والكوستاريكي في مصلحة الأخير، رغم أن حارس باريس سان جيرمان الحالي خاض مع ريال مدريد مباريات أكثر.

لعب كورتوا ثلاثا وأربعين مباراة تلقت شباكه فيها تسعة وخمسين هدفا، أي بمعدل أكثر من هدف في المباراة الواحدة (1.37)، في حين أن نافاس لعب مئة واثنتين وستين مباراة، اهتزت شباكه في مئة وتسع وخمسين مرة، بمعدل أقل من هدف في المباراة الواحدة (0.98).

ويظهر البلجيكي عدم أمان في المرمى، مستواه أمام بروج في دوري الأبطال جعله يتلقى صافرات من الجماهير، التي طالبت بالاعتماد على الفرنسي أريولا، الأخير أكمل الشوط الثاني بعد آلام مفاجئة في معدة كورتوا مما سيجعله يغيب أمام غرناطة وهو الذي حافظ على نظافة شباكه في آخر 4 مباريات له بـ"الليغا".

ولا شك أن المقارنات لن تتوقف، سيكون كورتوا أمام أصعب تحد في مشواره خصوصا أمام جماهير ريال مدريد التي لم ترحم أساطير كبار، من بينهم إيكر كاسياس الذي ذاق مرارة صافرات استهجان ملعب سانتياغو برنابيو رغم ألقابه العديدة فيما يبقى كورتوا حتى الآن بتتويج وحيد في كأس العالم للأندية مع "الميرنغي".