الأشعة تؤكد إصابة نجم الزمالك بقطع في الرباط الصليبي

الموجز أكدت الأشعة التي أجراها لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد العزيز، إصابته بقطع في الرباط الصليبي. وكان عبد العزيز قد تعرض للإصابة في مباراة المقاصة الأخيرة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات الدوري الممتاز. وسيجري اللاعب عملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تنوي إدارة نادي الزمالك نقل اللاعب إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية. يشار إلى أن تلك الإصابة هي الثالثة التي يتعرض لها محمود عبد العزيز، حيث سبق وتعرض لها مرة مع الإسماعيلي ومرة مع سموحة من قبل.

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