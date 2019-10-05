تغيير وحيد في تشكيل الأهلي الرسمي أمام أسوان

كتب: ضياء السقا أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيواجه به أسوان، في الثاثلة عصر اليوم السبت، بالجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني. Advertisements خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية. ثلاثي قبل المهاجم: رمضان صبحي – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات. خط الهجوم: جونيور أجايي. دكة البدلاء: شريف إكرامي – رامي ربيعة – أحمد فتحي – حسام عاشور – وليد سليمان – صلاح محسن – وليد أزارو.

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