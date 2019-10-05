سطوة راموس منعت ريال مدريد من التعاقد مع المدرب كونتي









اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي بأن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني كانت قد وضعت المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي على رأس قائمة المدربين المرشحين للإشراف على الجهاز الفني للفريق خلفا للإسباني جولين لوبيتيغي الذي أُقيل من منصبه بسبب سوء النتائج .

و أكد موقع "فيشاج" بأن المدافع الإسباني سيرجيو راموس وقائد الفريق ، قد اعترض بشدة على التعاقد مع كونتي ، مما جعله يقنع إدارة النادي بصرف النظر عن المدرب الإيطالي الذي كان حينها دون عمل بعد إقالته من تدريب نادي تشيلسي الإنكليزي قبل اشهر.

وكانت إدارة الريال قد تعاقدات مع الأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي بقي في منصبه حتى شهر ابريل الماضي ، قبل ان تتم إقالته بعد الإقصاء أمام أياكس أمستردام الهولندي في الدور الثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا ، ويتم تعيين مكانه الفرنسي زين الدين زيدان.

يشار بانه في الوقت الذي يحقق كونتي نجاحاً باهراً مع نادي إنتر ميلان وقيادته الفريق لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة ، فإن ريال مدريد يمر بمرحلة صعبة ترجمتها بدايته المتعثرة في دوري أبطال أوروبا بخسارة قاسية على يد باريس سان جيرمان الفرنسي ، ثم تعادله المخيب امام كلوب بروج البلجيكي في عقر داره.

