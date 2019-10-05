دوناروما يرفض عرضاً مقدماً من إدارة ميلان بتجديد عقده









اسماء السيد - رفض الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما العرض الأول الذي قدمته إدارة أي سي ميلان لوكيل اعماله مينو رايولا بطلب تجديد العقد الذي يربط بين الطرفين لأطول فترة ممكنة.

وأكدت تقارير إعلامية إيطالية بأن إدارة ميلان عرضت على دوناروما تجديد عقده لعامين إضافيين مقابل تحسين راتبه السنوي ، غير ان اللاعب رفض هذا العرض ، في مؤشر قوي بأن مسؤولي النادي اللومباردي تنتظرهم مفاوضات شاقة لأبقاء الحارس المتألق ضمن صفوف الفريق.

وكانت إدارة ميلان قد نجحت في صيف عام 2017 بإقناع دوناروما في البقاء مع الفريق وتوقيع عقد حتى شهر يونيو من عام 2021 مع رفع راتبه السنوي إلى ستة ملايين يورو ، حيث يعتبر راتبه من بين أعلى عشرة رواتب في الأندية الإيطالية.

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ويؤكد هذا الرفض عدم رضى دوناروما بوضيعته في الفريق الذي تراجعت نتائجه كثيراً هذا الموسم مما جعله يقبع في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما جمع ست نقاط فقط من ست جولات .

هذا ولا يستبعد ان يتخذ دوناروما قراره بالرحيل عن ميلان الصيف القادم ، والانتقال إلى خارج إيطاليا خاصة ان العديد من الأندية الكبيرة تطمح بضمه لصفوفها على رأسهم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي كان مستعداً لمنح النادي اللومبادي نحو 60 مليون يورو في الانتقالات الصيفية الماضية ، لكن مساعي الفرنسيين اصطدمت برفض مطلق من الإيطاليين.

يشار بأن دوناروما في حال شكوكه بنجاح مشروع ميلان ، فإنه بالتأكيد لن يوافق على تجديد عقده إلا في حال حصل على تحسين في راتبه السنوي بزيادة لا تقل عن مليون يورو.