انشيلوتي يعتزم الرحيل عن نابولي قبل عام عن انقضاء عقده









اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي بأن المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي قد يتنحى عن منصبه الفني بنادي نابولي في نهاية الموسم الجاري بسبب تراجع أداء الفريق وتقلص حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

وأكدت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية بأن أنشيلوتي يفكر جدياً بترك نابولي ، بعدما كان مرشحا لتجديد عقده الذي سينتهي في شهر يونيو من عام 2021 ، حيث لا يشعر الفني الإيطالي بالسعادة داخل النادي خلال موسمه الثاني على رأس الجهاز الفني ، بعدما لاحظ بأن الفريق يعيش تراجعاً فنياً في وقت كان ينتظر منه استفاقة قوية تعزز فرصته في المنافسة على لقب الدوري المحلي.

وكان نابولي قد سجل هذا العام بداية صعبة جعلته يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن المتصدر إنتر ميلان ، حيث اكتفى بتسجيل أربعة انتصارات وخسارتين.

يشار بأن تقارير إعلامية سبق ان رشحت انشيلوتي ليكون أول مدير فني لنادي إنتر ميامي الأمريكي المملوك من النجم الانكليزي السابق دافيد بيكهام ، والذي سيباشر مسيرته في الدوري الامريكي عام 2021 كونه يتمتع بعلاقة جيدة مع انشيلوتي .