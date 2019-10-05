كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر Yalla shoot يلا شوت حصري مباراة الريال مباشر اون...

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر Yalla shoot رابط كورة ستار مباراة ريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع، يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الأسبانية اليوم مواجهة قوية تجمع بين الريال وغرناطة ضمن أفتتاحية مباريات اليوم للجولة الثامنة من الليغا الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة مباشر يلا شوت kora star رابط بث مباشر ريال مدريد وغرناطة كورة اون لاين، تنقل قناة بي إن سبورتس الثالثة عصر اليوم مباشرة لقاء الريال بتعليق خليل البلوشي، وهي المباراة التي يديرها الحكم الدولي الأسباني خايمي لا تري سانتياغو كحكم ساحة، حيث يحاول ريال مدريد الحفاظ على صدارة ترتيب الليغا وتفادي تعثر جديد بعد التعادل السلبي مع أتلتيكو مدريد الجولة الماضية.

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وغرناطة يلا شوت بدون تقطيع، مشاهدة مباراة الريال بث مباشر اليوم في الليغا، وكان ريال مدريد قد تعثر في منتصف الأسبوع على نفس الملعب في دوري أبطال أوروبا بعد تعادل إيجابي بهدفين لمثلهما أمام كلوب بروج البلجيكي بعد مباراة مثيرة للجدل، كان بطلها الحقيقي تقنية الفار التي احتسبت هدف غير صحيح أنقذ الملكي من فخ الهزيمة الثانية على التوالي.

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