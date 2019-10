تابع عبر تردد قناة ” أون سبورت” مباشر ON Sport Live/ Today على تردد قناة ” أون سبورت، ضبط تردد اون سبورت hd on sport sd على النايل سات ضبط تردد اون سبورت hd on sport sd على النايل سات |شاهد الدوري المصري 2019 الان ننشر بث تردد قناة أون سبورت الجديد ON Sport Live، اون سبورت hd on sport sd حيث تعبر قناة اون سبورت أحد أهم القنوات المصرية الرياضية التي تقوم بنقل العديد من المباريات سواء المباريات المحلية أو المباريات التي تُقام في البطولات الأفريقية المختلفة، بالإضافة إلى مباريات الدوري المصري، وقد استطاعت القناة أن تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة ومتابعة كبيرة من المتابعين المصريين ومحبي كرة القدم في العالم العربي، حيث أنها تقوم بالبث للمشاهدين على مدار اليوم، وذلك للعديد من البرامج والأحداث الرياضية التي ينتظرها العديد من المشاهدين.

مباراة اليوم الأهلي أسوان

اليوم السبت الموافق 5 / 10 / 2019 فى اطار منافسات الجولة الثالثة بالدورى المصرى الممتاز تقام مباراة الاهلى وأسوان حيث يستضيف أسوان الأهلي على أرض ملعب استاد أسوان في تمام الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم لمواجهة نادي أسوان في الجولة الثالثة من الدوري المصري

