شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف آخر تطورات أزمة عدم قيد أيمن حفنى بالمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلعت أزمة قيد أيمن حفني لاعب المقاصة الحالي والزمالك السابق، بعد فشل قيده في قائمة الفريق الفيومي للموسم الحالي، وحرمان المقاصة من جهوده حتى يناير المقبل.

وكشف الجهاز الفني للمقاصة في تصريح سابق أن سبب عدم قيد أيمن حفني يعود إلى خطأ إداري داخل الفريق يتحمل مسئوليته الجميع داخل النادي.

وكان أيمن حفنى انتقل لصفوف مصر المقاصة، قادما من الزمالك، لمدة 3 مواسم انتقال نهائي في الانتقالات الصيفية الأخيرة.