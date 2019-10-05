شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: ودية بتسوانا وتدريبات المنتخب على استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد بركات مدير المنتخب الوطنى الأول، عن أن المنتخب سيواجه نظيره منتخب بتسوانا فى السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجارى على استاد القاهرة الدولى.

وينطلق معسكر منتخب الفراعنة يوم الاثنين المقبل فى القاهرة، حيث أوضح محمد بركات أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى قرر أن يخوض الفريق تدريباته على استاد القاهرة الدولى طوال فترة المعسكر.

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ويخوض الفريق تدريباته تحت قيادة الجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة على أن يختتم معسكره بمواجهة دولية ودية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا فى إطار الإعداد لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 والتى تنطلق فى شهر نوفمبر المقبل.