شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. المنتخب يعلن إراحة صلاح واستبعاده من معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر استبعاد محمد صلاح من معسكر الفراعنة المقبل المقرر له الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر الجارى، لإراحته بسبب ضغط المباريات على اللاعب فى الدورى الإنجليزى.

وأكد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى قرار إعفاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى من الانضمام للمعسكر الحالى للرغبة فى إراحته وتخفيف عبء المباريات عليه فى هذه الفترة بهدف التعافى والتخلص من الإجهاد الناتج عن مشاركاته المتتالية مع ناديه حتى يكون فى كامل عافيته البدنية والذهنية للمشاركة فى الارتباطات الرسمية المقبلة.

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى المدير الفنى قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب فى معسكره الذى يبدأ يوم الاثنين المقبل، ضمت القائمة 19 لاعبا إلى جانب الرباعى المحترف فى أوروبا محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا، وضمت القائمة المحلية محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

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وفضل الجهاز الفني إعلان القائمة اليوم لمنح الاتحاد والأندية فرصة إبلاغ اللاعبين قبل حلول الغد الذي يعد إجازة رسمية.