شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يوضح سبب اختيار لاعبين احتياطيين فى مركز الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى أن هناك مشاكل واجهتهم فى اختيارات مركز المهاجم لمعسكر منتخب مصر المقرر انطلاقه يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى 14 من نفس الشهر فى إطار الاستعداد لودية بتسوانا المقرر لها 14 أكتوبر.

وأكد مسئولو المنتخب أن الجهاز الفنى حرص على التعامل مع المشاكل التى واجهته فى مركز رأس الحربة واختيار لاعبين لا يلعبون بصفة أساسية مع أنديتهم إلا أنهم يجيدون اللعب تحت ضغط وباعتبارهم أفضل المتاح فى الفترة الحالية.

واختار الجهاز الفنى لمنتخب مصر مهاجمين هما حسام حسن من سموحة وعمر السعيد من الزمالك، بالإضافة إلى أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالى.

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وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى المدير الفنى قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب فى معسكره الذى يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودى المحدد له 14 أكتوبر الحالى، ضمت القائمة 19 لاعبا إلى جانب الرباعى المحترف فى أوروبا محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.

وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

وآثر الجهاز الفنى إعلان القائمة اليوم لمنح الاتحاد والأندية فرصة لإبلاغ اللاعبين قبل حلول الغد الذى يعد إجازة رسمية.