شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف غياب "زيزو" 4 أشهر بعد إصابته بقطع فى الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو نادى الزمالك أن الفريق الأبيض سيفتقد جهود محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهرعلى أقصى تقدير، بعد تأكد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

وتابع مسئولو الأبيض أن المدة الاعتيادية لعودة اللاعب من تلك الإصابة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 8 أشهر، إلا أنه سيخضع للجراحة والتأهيل فى ألمانيا ما يقلل من مدة غيابه عن الفريق، والتى ستصل لأربعة أشهروسيتواجد فى الملعب.

وحرص جهاز الزمالك الطبى على التواصل مع زيزو بشكل مستمر منذ إصابته فى لقاء المقاصة الأخير، فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، الذى انتهى بفوز الأبيض بهدف نظيف، وشارك زيزو كبديل فى الشوط الثانى، إلا أنه خرج فى الدقيقة 90 لعدم قدرته على استكمال اللقاء بعد إصابته فى الركبة ليتأكد من خلال الأشعة بعد ذلك أنه تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.