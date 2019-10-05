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أجاى يقود هجوم الأهلى أمام أسوان وياسر إبراهيم يعود للدفاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تشكيل الفريق الذى يخوض مباراة أسوان، المقرر لها الثالثة عصر اليوم على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر ابراهيم، وعلي معلول ومحمد هانى، خط الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ورمضان صبحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات، وفى الهجوم جونيور أجايى.

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: شريف إكرامى ورامى ربيعة ووليد أزارو ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن وأحمد فتحى، بينما تم استبعاد كل من اليو ديانج وجيرالدو وأحمد الشيخ ومصطفى شوبير ومحمود وحيد.

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