اتحاد الكرة يخطر الأندية بتحديد يومى 30 و31 أكتوبر موعدا للعمومية العادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بتحديد يومى 30 و31 أكتوبر الجارى موعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية. وكان اتحاد الكرة قد أعلن جدول أعمال الجمعية العمومية مؤخرا ونشره فى إحدى الصحف الرسمية وفقا للائحة النظام الأساسى للجبلاية، وأبرز بنود جدول الأعمال هو مناقشة الميزانية. Advertisements واعتمد الفيفا مؤخرا أسماء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم لمدة عام برئاسة عمرو الجناينى وجمال محمد على نائب رئيس وعضوية كل من سحر عبد الحق ومحمد فضل وأحمد عبدالله . وتتلخص مهام اللجنة فى إدارة الشئون اليومية لاتحاد كرة القدم ومراجعة النظام الأساسى للاتحاد واللوائح الأخرى عند الضرورة، لضمان امتثالها لنظام فيفا الأساسي ومتطلباته ولضمان اعتماده من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد. كما ستقوم اللجنة بتنظيم وإجراء انتخابات للاتحاد بناء على القوانين الجديدة والعمل كلجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد بناء على النظام الأساسى للجمعية العمومية المتوافق حديثا، نظرا لأن اللجنة المعينة من فيفا لا يحق لها الترشح فى الانتخابات المقبلة.

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