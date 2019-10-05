شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الزمالك وإف سى مصر فى استاد السلام بدلاً من بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر نقل مباراة الزمالك وإف سى مصر المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الأحد 6 أكتوبر ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز إلى استاد السلام بدلا من استاد بتروسبورت بناء على طلب الأمن.

يدخل فريق الزمالك مواجهة جديدة فى مشواره المحلى، عندما يستضيف نظيره نادى إف سى مصر، فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية، بعدما حقق الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، فى الجولتين الأولى والثانية، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن بيراميدز والأهلى، اللذان احتلا المركزين الأول والثانى بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف، حيث أحرز بيراميدز 6 أهداف فيما أحرز الأحمر 5 أهداف، فى حين اكتفى الأبيض بإحراز هدفين فقط فى المباراتين، فيما لم تستقبل شباكه أى أهداف، أما فريق إف سى مصر فيحتل المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة، إلا أنه لم يسجل أى هدف حتى الآن، واستقبلت شباكه 3 أهداف.

فى المقابل، يسعى نادى مصر، لتحقيق مفاجأة وخطف نتيجة إيجابية فى مباراته اليوم أمام الزمالك فى الدورى الممتاز، بعدما تلقى الفريق الهزيمة فى مباراته الأولى من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد، فيما تعادل سلبيًا فى الجولة الثانية أمام فريق أسوان، لذا يحلم إف سى مصر بتحقيق المفاجأة فى مواجهة الأبيض اليوم، خاصة أن الفريق لم يسجل أى هدف حتى الآن فى مشواره بالمسابقة المحلية، التى صعد لها لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم لذا يبحث الفريق الصاعد حديثاً للممتاز لخطف هدفًا فى مواجهة الزمالك وحرص عبد الناصر محمد المدير الفنى للفريق على الحديث مع لاعبيه حول ضرورة غلق المساحات أمام لاعبى الزمالك على مستوى الجانبين والعمق للحد من خطورة لاعبى الأبيض.