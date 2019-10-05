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أحمد عبد الظاهر يقود هجوم أسوان امام الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي أسوان تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة النادي الأهلي، والتي تقام في تمام الساعة الثالثة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

 

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مسعد عوض، طارق أبو العز، ابراهيم القاضي، عبد الله السنجهاوي، محمود نعيم، محمد الصباحي، محمد إسماعيل، موسى داو، أحمد عامر، أحمد عبد الظاهر، حسن طارق.

 

ويحاول أسوان تحقيق الثلاث نقاط للابتعاد مبكراً عن ذيل جدول الترتيب بعد تحقيق ممثل الصعيد لنقطة واحدة بعد مرور مباراتين فى بطولة الدورى العام.

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