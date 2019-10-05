"ضم السعيد واستبعاد دونجا الأبرز".. اتحاد الكرة يفسر اختيارات البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فسر الاتحاد المصري لكرة القدم اختيار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لقائمة الفراعنة لمعسكره الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي.

وضم البدري 23 لاعباً منهم 4 وجوه جديدة أبرزهم : محمد بسام وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وحمدي فتحي فيما استبعد رئيس بيراميدز السابق نجمه فريقه نبيل عماد دونجا الذي شارك مع الفراعن ببطولة الأمم الأفريقية السابقة في مفاجأة القائمة.

وقال اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" إن الجهاز الفني قرر ضم ٢٣ لاعبا فقط لتقنين عدد اللاعبين المنضمين للمعسكر لفرض الجدية والتركيز وإضفاء الطابع الرسمى على مباراة بتسوانا.

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وأضاف الموقع الرسمي لاتحاد إن الهدف من ضم الوجوه الجديدة التعرف أكثر علي شخصيتهم وامكانياتهم بشكل كبير قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢١ .

وأوضحت الصفحة الرسمية إن البدري قرر ضم عمر السعيد مهاجم الزمالك البعيد عن المشاركة مع ناديه بسبب المشاكل في مركز رأس المهاجم الصريح وندرة المتاحين بالإضافة إلي إجادته للعب تحت ضغط .

ووفقاً لم ذكر اتحاد الكرة فأنه تقرر أن تخلو هذه القائمة من لاعبى المنتخب الأوليمبى حرصا على دعم شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي والحفاظ على برنامج إعداده للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا بالقاهرة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو ٢٠٢٠.

وأنهى الاتحاد بتأكيده أن اختيارات القائمة الحالية جاءت وفقا لأولويات هذه المرحلة وذلك لا يعنى خروج غير المنضمين من حسابات الجهاز الفنى لاسيما أن هناك فترة كبيرة بعد مواجهتي كينيا وجزر القمر نوفمبر المقبل تتجاوز ال٣ شهور كفيله بإتاحه الفرصة أكبر لدي الجهاز الفني لمتابعة كافه العناصر وتقيمها بشكل أعمق بما يخدم مصلحة المنتخب.