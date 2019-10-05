البدري يعلن قائمة المنتخب.. وجوه جديدة وعودة رباعي الأهلي وضم جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي.

وضمت القائمة 23 لاعبا وهم :محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد، محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.

المدير الفني الجديد للمنتخب قرر ضم عبد الله جمعة وحمدي فتحي من الأهلي للمرة الأولي بالإضافة إلى محمد حمدي ظهير بيراميدز ومحمد بسام حارس الجيش.

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وأعاد البدري وأحمد فتحي وعمرو السولية ومحمد عواد وعمر جابر لقائمة المنتخب مرة أخرى بعد استبعادهم من حسابات المكسيكسي خافير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب فيما ظهر حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وحسام حسن وعمر السعيد ورجب بكار في القائمة بعد ضمهم في فترات سابقة مع المكسيكي والأرجنتيني هيكتور كوبر .

وقرر البدري استبعاد جميع لاعبي المنتخب الأوليمبي وعلى رأسهم رمضان صبحي نجم الأهلي ومصطفي محمد نجم الزمالك من القائمة التى ضمت الرباعي المحترف محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.

وكان البدري قد قرر إعفاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الانضمام للمعسكر الحالي للرغبة في إراحته وتخفيف عبء المباريات عليه في هذه الفترة بهدف التعافي والتخلص من الإجهاد الناتج عن مشاركاته المتتالية مع ناديه حتي يكون في كامل عافيته البدنية والذهنية للمشاركة في الارتباطات الرسمية المقبلة.

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