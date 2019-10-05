محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان علي حسن: أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل أسوان كلا من :- حراسة المرمى : مسعد عوض خط الدفاع : طارق أبو العز - إبراهيم القاضي - عبد الله السنجهاوي - محمود نعيم Advertisements خط الوسط : محمد إسماعيل - موسى داو - محمد الصباحي - أحمد عامر خط الهجوم : أحمد عبد الظاهر - حسن طارق. أما البدلاء :- رضا السيد - خالد الشيخ - الحسيني سمير - أوميد أوكري - عبد العزيز إمام - أحمد الصغيري - إبراهيم جلال

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كانت هذه تفاصيل خبر ثنائي هجومي في تشكيل أسوان أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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