توقف التدوير.. فايلر يعتمد تشكيل الإنتاج فى مواجهة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة عصر اليوم على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى المدرب السويسري تغيرا وحيداً عن تشكيل مباراة الإنتاج بالدفع بياسر إبراهيم بدلاً من رامي ربيعة بعد أن كان يعتمد على تغييرات عديد خلال الخمس مباريات السابقة التي أدارها مع فريقه.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر ابراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: شريف إكرامي ورامي ربيعة ووليد أزارو ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن و أحمد فتحي.