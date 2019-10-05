ملامح تشكيل الزمالك أمام أف سي مصر.. "زيزو" يحل أزمة الوسط المدافع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استقر الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره أف سي مصر، مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وبحسب مصدر مسؤول بالجهاز الفني، فاللاعب يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب وسط نادي الزمالك، اقترب من العودة ليدعم الفريق في مباراة نادي مصر بالدوري.

وشارك "أوباما" في مران الزمالك يوم أمس الجمعة بشكل طبيعي، وهو ما يزيد من فرص لحاقه بمباراة الزمالك ونادي مصر بالدوري.

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وغاب "أوباما" عن الزمالك مؤخرا بسبب تعرضه لإصابة في الركبة.

وعلى جانب أخر، استقر الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على الدفع بأحمد سيد "زيزو" في مركز لاعب الوسط المدافع في المباراة المقبلة.

ويأتي قرار ميتشو من أجل حل أزمة مركز الوسط المدافع، بعد تعرض طارق حامد للإيقاف، بجانب إصابة محمود عبدالعزيز في الرباط الصليبي، وغياب محمد حسن للإصابة.

الجدير بالذكر، أن ميتشو سبق واستعان بأحمد سيد "زيزو" في هذا المركز خلال مباراة الاتحاد السكندري بافتتاح مباريات الزمالك في الدوري.