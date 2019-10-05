نكشف خطة فايلر للتغلب على درجة الحرارة في أسوان

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية قبل انطلاق لقاء أسوان وأعلن خلالها تشكيل الفريق.

وحصلت “الخليج 365” على تفاصيل المحاضرة الفنية، حيث طلب فايلر من لاعبيه الأساسيين الضغط الهجومي مبكرا لإحراز هدف مبكر خوفا من إرهاق اللاعبين بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

كما حذر فايلر لاعبي الفريق من إهدار الفرص مؤكدا على صعوبة تعويض الفرص المؤكدة نظرا لضيق المساحات في دفاعات أسوان إضافة إلى سوء أرضية الملعب وارتفاع درجة الحرارة.

وأعلن فايلر، تشكيل فريقه لمواجهة أسوان، في المباراة التي تقام في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد أسوان في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

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خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي “أفشة”.

خط الهجوم: رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي

بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي..

شريف إكرامي، رامي ربيعة، حسام عاشور، صلاح محسن، أزارو، وليد سليمان، محمد هاني.

بينما استبعد كلا من..

مصطفى شوبير، محمود وحيد، جيرالدو، ديانج، احمد الشيخ.