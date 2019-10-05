تغيير وحيد.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة أسوان

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة أسوان، في المباراة التي تقام في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد أسوان في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي “أفشة”.

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خط الهجوم: رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي

بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي..

شريف إكرامي، رامي ربيعة، حسام عاشور، صلاح محسن، أزارو، وليد سليمان، محمد هاني.

بينما استبعد كلا من..

مصطفى شوبير، محمود وحيد، جيرالدو، ديانج، احمد الشيخ.