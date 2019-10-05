صالح جمعة يقود مران المستبعدين بالأهلي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن مباراة أسوان، المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، بأسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز، مرانهم صباح اليوم على ملعب التتش. وشارك في المران صالح جمعة وسعد سمير ومحمد محمود وعلي لطفي وعمار حمدي وحسين السيد، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة، وفقا للبرنامج الذي أعده توماس بينكيل، مخطط الأحمال، لتجهيز الغائبين عن مباراة اليوم للمرحلة المقبلة. ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات تحت قيادة مدربه السويسرى رينيه فايلر، بعد الفوز فى أول جولتين على حساب سموحة والإنتاج الحربى من أجل تصدر المسابقة مبكراً والحفاظ على لقب الدورى.

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