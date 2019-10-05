نقل لقاء الزمالك ونادي مصر إلى استاد السلام

تقرر نقل مباراة الزمالك واف سي مصر المقرر اقامتها في الثامنة مساء غدا الأحد 6 أكتوبر ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز إلى ستاد السلام بدلا من ستاد بتروسبورت بناء على طلب الأمن.

وكان من المقرر اقامة المباراة على ملعب بتروسبورت قبل نقلها لملعب السلام.