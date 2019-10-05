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نقل لقاء الزمالك ونادي مصر إلى استاد السلام

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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تقرر نقل مباراة الزمالك واف سي مصر المقرر اقامتها في الثامنة مساء غدا الأحد 6 أكتوبر ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز إلى ستاد السلام بدلا من ستاد بتروسبورت بناء على طلب الأمن.

وكان من المقرر اقامة المباراة على ملعب بتروسبورت قبل نقلها لملعب السلام.

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