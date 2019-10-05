أبرزهم ديانج.. فايلر يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة أسوان

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ٥ لاعبين من مباراة اليوم أمام أسوان، والمقرر إقامتها في الثالثة عصرًا.
وقرر فايلر استبعاد الخماسي مصطفى شوبير ومحمود وحيد وأليو ديانج وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا.
ويواجه الأهلي مضيفه أسوان في الثالثة عصر اليوم السبت في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويخوض الأهلي اللقاء وبحوزته ٦ نقاط من الفوز في مباراتين متتاليتين على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية دون رد.
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