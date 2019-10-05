مدرب أسوان يعلن تشكيل الفريق لمواجهة الاهلي

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول بنادي أسوان، عن التشكيل الذي سيواجه الأهلي في الثالة

عصر اليوم، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي :

مسعد عوض، ابراهيم القاضي، عبد الله السنجهاوي، محمود نعيم،طارق ابو العز، محمد الصباحي، محمد إسماعيل، موسى داو، أحمد عامر، حسن طارق، أحمد عبد الظاهر.