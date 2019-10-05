شاهد.. هوجو لوريس يتعرض لإصابة قوية أمام برايتون

تعرض هوجو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير، لإصابة قوية خلال مشاركته في مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، والمقامة حاليًا بملعب فالمر.

وتلقى توتنهام هدفًا في الدقيقة الثالثة بعد خطأ من لوريس الذي فشل في إمساك كرة عرضية، ليسقط على يده اليمنى، وتدخل الكرة

في المرمى.

ولـ "لوريس" على أرضية الملعب فترة طويلة بصحبة الجهاز الطبي، قبل أن يتقرر عدم قدرته على مواصلة المباراة، ليغادرها ويحل بدلاً منه باولو جازانيجا.

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شاهد إصابة لوريس :