أجاي يقود هجوم الأهلي أمام أسوان

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة عصر اليوم على ستاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول، Advertisements محمد هاني. محمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، رمضان صبحي، ومحمد مجدي أفشة، حسين الشحات. خط الهجوم: جونيور أجايي. فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: شريف إكرامي ورامي ربيعة ووليد أزارو ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن وأحمد فتحي.

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