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نقل مباراة الزمالك واف سي مصر إلى ستاد السلام

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أعلن اتحاد الكرة عن تغيير ملعب مباراة الزمالك واف سي مصر في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، لتقام على ستاد السلام بدلا

من ستاد بتروسبورت.

وجاء ذلك بناء على طلب من الأمن بتغيير ملعب المباراة المقرر إقامتها في

الثامنة من مساء غد الأحد.

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط بجانب كل من الأهلي وبيراميدز، بينما احتل اف سي مصر المركز الـ 16 بنقطة واحدة.

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