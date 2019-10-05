وزير الشباب والرياضة يفتتح أعمال تطوير مركزي شباب الكداية وجنوب الصف

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم السبت، ملعبا قانونيا مطورا بالنجيل الصناعي وصالة جيم بمركز شباب الكداية بإدارة أطفيح بالجيزة، بالإضافة إلى افتتاح الملعب القانوني لكرة القدم المطور بمركز شباب جنوب الصف.

وشملت جولة الوزير داخل مركز شباب الكداية تفقد صالة الألعاب القتالية، وقاعة الحاسب الآلي، والمكتبة، مستمعاً لبعض إبداعات المواهب في مجال الشعر والغناء من

أعضاء المركز من النشء والشباب، مطالباً بالتوسع في إقامة الدورات التدريبية داخل مركز شباب الكداية خلال الفترة المقبلة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بالبدء في رفع كفاءة المبنى الإداري بالمركز وملعب الأكريليك لخدمة أبناء قرية الكداية.

وخلال زيارته لمركز شباب جنوب الصف، أكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة المستمرة

لمركز شباب جنوب الصف، وتحديد أوجه الدعم للمركز والمطلوب تطويره بالمركز للبدء في إجراءات التنفيذ، مشيراً إلى ضرورة تكثيف المشروعات والأنشطة المنفذة داخل المركز.

كما عقد وزير الشباب والرياضة لقاءً مع مجموعة من أعضاء مركز شباب جنوب الصف، وأهالي القرية بحضور عدد من نواب البرلمان، حيث أوضح الدكتور أشرف صبحي أن مراكز الشباب هي الشريان الكبير الموجود داخل النجوع والقرى والمدن في كل محافظات مصر، وتولى الوزارة عناية خاصة بتلك المراكز والعمل على تطويرها باستمرار.