شاهد.. مباراة الأهلي وأسوان في الدوري الممتاز

حرصًا من بوابة الوفد، على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثا مباشرا لمباراة الأهلي وأسوان، التي تنطلق في الثالثة عصراً، على ملعب استاد أسوان، في إطار مباريات الأسبوع الثالث للدوري الممتاز.
يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير أمام الإنتاج الحربي برباعية نظيفة، بجانب تقديم أداء جيد في المباراة، نال إشادة جماهير المارد الأحمر.
ويبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن استمرار سلسلة انتصاراته مع الفريق، لدعم الثقة في قيادته للفريق الأحمر، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري الممتاز بـ 6 نقاط متخلفًا عن بيراميدز المتصدر بفارق الاهداف.
وعلى الرغم من تألق الأهلي في مباراته الأخيرة أمام الإنتاج الحربي، إلا
وعلى الجانب الآخر، فإن فريق أسوان يدخل في اختبار صعب أمام الأهلي المنتشي بانتصاراته، وسيبحث عن الخروج بالمباراة بأقل الخسائر، خاصة مع حصده لنقطة واحدة حتى الآن من تعادل مع اف سي مصر وهزيمة من المقاصة، احتل بها المركز الـ 14 بترتيب جدول الدوري الممتاز.
شاهد مباراة الأهلي وأسوان :
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