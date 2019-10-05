أياكس يؤمن بقاء حكيم زياش ضمن صفوفه

قام فريق أياكس أمستردام الهولندي، بتأمين تواجد النجم المغربي حكيم زياش ضمن صفوفه في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية، أن أياكس ألغى الشرط الجزائي في عقد حكيم زياش عند تجديد التعاقد والذي كان يبلغ 26 مليون يورو.

وأشارت إلى أن الفريق الهولندي بذلك تمكن من تأمين وجود زياش ضمن صفوفه، خاصة مع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه، ومن المتوقع أن يغالي أياكس في مطالبه المادية حال تقديم عرض رسمي لشراء اللاعب.

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وكان زياش تألق مع أياكس الموسم

الماضي، وقاده لتحقيق الثنائية المحلية، والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، وإقصاء ريال مدريد ويوفنتوس من البطولة، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

يذكر أن أياكس كان أعلن في وقت سابق، تمديد عقد زياش، ليستمر مع الفريق حتى 2022، بعد رحيل العديد من النجوم عقب التألق في الموسم الماضي.