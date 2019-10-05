تعرف على كواليس اعتذار محمد صلاح عن الانضمام لمعسكر منتخب مصر

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس استبعاد نجم منتخب مصر محمد صلاح والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، من صفوف الفراعنة لمواجهة بوتسوانا الودية.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن استبعاد محمد صلاح من مواجهة بوتسوانا الودية خوفًا من تعرضه للإرهاق، خلال

المواجهة المقررة يوم 14 من أكتوبر الجاري، استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال حتحوت عبر برنامجه على فضائية "صدى البلد" إن محمد صلاح اعتذر لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية

في اتحاد الكرة، عن الانضمام لمعسكر منتخب مصر عن طريق رسالة نصية عبر "واتس آب".

وأشار إلى أن صلاح أرسل إلى فضل رسالة قال فيها "آسف مش هقدر آجي".

يذكر أن محمد صلاح كان دخل في أزمة مؤخرًا مع اتحاد الكرة، بسبب عدم اعتماد صوت مصر خلال استفتاء الفيفا لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.