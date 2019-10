اونلاين | كورة لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر KORA LIVE كورة جول NOW رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر KORA LIVE كورة جول NOW رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة أسوان والأهلي اليوم السبت 5 أكتوبر 2019 في الثالثة عصراًً على استاد أسوان في الجولة الثالثة في بطولة الدوري المصري. يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أسوان في المباراة التي ستقام على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز. ومن المقرر أن تنطلق مباراة أسوان أمام الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة أون سبورت وتايم سبورتس. ويدخل مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في الجولة الأخيرة على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة سجلهم رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي ووليد سليمان. Advertisements ويطلع رجال المدرب السويسري رينيه فايلر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد النقاط الثلاث في رحلتهم للدفاع عن لقب الدوري والذي توج به في الفريق في المواسم الأربع الأخيرة. ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة اليوم بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الإنتاج الحربي. ويخوض الأهلي لقاء اليوم مكتملًا للصفوف باستثناء محمود متولي والذي يغيب عن الفريق لمدة شهر ونصف منذ تعرضه للإصابة في مباراة الزمالك بالسوبر المصري والذي أقيم الشهر الماضي. واستعد الأهلي جيدًا للقاء اليوم حيث خاض الفريق مرانًا وحيدًا على ستاد مختار التتش ويم الخميس، ثم سافر إلى أسون فجر الجمعة ليؤدي المران الأخير في نفس توقيت المباراة وعلى الملعب الذي سيقام عليه. أما فريق أسوان فيسعى لاستغلال عامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية واستغلال النتيجة الإيجابية التي حققها في المباراة الماضية أمام مضيفه إف سي مصر بالتعادل وحصد أول نقطة في مشوار الفريق.

