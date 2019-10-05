اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف اونلاين I7SRY رابط ماتش الاهلي متعدد ON SPORT

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نعرض عليكم تردد اون سبورت 2 الفضائية الرياضية، القناة المجانية التي تبث من قمر نايل سات والناقلة لجميع مباريات الدوري المصري 2018، في الموسم الجديد، حيث اشترت حقوق البث الحصري لمباريات الدوري والمصري وتتم متابع المباريات وأخبار الأندية المصرية من خلال متابعة برامجها، وذلك على البث المباشر لها من مدينة الإنتاج الإعلامي على ترددها الجديد

وقد انطلقت القناة، بعد تجديدها وعمل التحديثات الجديدة لها بعد انتقالها للمالك الجديد، أحمد أبو هشيمة، في عام 2015، وتميزت بالبث العالي الجودة، بخاصية اتش دي، وبالاستوديوهات التحليلية المتميزة مع أكبر المعلقين والمحللين الفنيين، مما جعلها تتميز بين القنوات بالرغم من مجانيتها.