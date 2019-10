اونلاين | شوت ON SPORT مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشرKORA LIVE كورة لايف PLUS NQW رابط ماتش الاهلي NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوت ON SPORT مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشرKORA LIVE كورة لايف PLUS NQW رابط ماتش الاهلي NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة جول شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ضد أسوان،اليوم السبت 5 أكتوبر 2019، بالجولة الثالثة للدوري المصرى الممتاز KORA GOAL. ويستضيف ملعب أسوان مباراة الأهلي ضد أسوان، كورة أونلاين بعد غياب موسميين كامليين عن تواجد الفريق النوبي بالدورب، قبل أن يحقق الصعود مجددا هذا الموسم بعد احتلاله صدارة مجموعة الصعيد بالقسم الثاني KORA ONLINE. وتقام المباراة في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت ON SPORT، وتايم سبورت TIME SPORTS، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، تابع كورة لايف مباراة الأهلي ضد أسوان بالدوري العام KORA LIVE. Advertisements ويدخل الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر المدير الفني، المباراة سعيا خلف ثلاثة نقاط جديدة في مشوار المسابقة، خاصة أن فايلر لم يتلق أي هزيمة حتى الآن منذ توليه المسئولية، شاهد مباشر كورة ستار مباراة الأهلي ضد أسوان بالجولة الثالثة KORA STAR. على جانب آخر يدخل أسوان المباراة بقيادة مدربه مجدي عبدالعاطي، وسط أرضه وجماهيره طامحا لحصد نتبجة إبجاببة أمام الأحمر، تكون دافعا للفريق بالمسابقة، يلا شوت بلس متابعة مباراة الأهلي ضد أسوان، بالجولة الثالثة YALA SHOOT PLUS. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من هزيمة وفوز، شاهد مباراة الأهلي ضد أسوان كورة بلس KORA PLUS. ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي ضد أسوان بموقع الخليج 365 الرياضي، بث مباشر بدون تقطيع أو إعلانات عبر رابط يلا كورة YALA KORA.

