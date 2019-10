اونلاين | يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر AHLY LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر AHLY LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة أسوان والأهلي اليوم السبت 5 أكتوبر 2019 في الثالثة عصراًً على استاد أسوان في الجولة الثالثة في بطولة الدوري المصري.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة أسوان والأهلي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والرابعة عصراًًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة الأهلي ضد أسوان اليوم في الدوري المصري، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري في يوم السبت عبر شبكات قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري، حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد أسوان على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

يدخل الأهلي بعد الفوز الكبير على الإنتاج الحربي في الجولة السابقة برباعية نظيفة وهو بطل الموسم الماضي بعد تصدره لجدول الترتيب برصيد 80 نقطة بالإضافة إلى فوزه في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف ليتصدر الفريق الأحمر جدول ترتيب الدوري منذ جولاته الأولى.

على الجانب الآخر، يحتل أسوان الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة فقط حصدها من تعادله في الجولة الماضية أمام نادي مصر الذي صعد برفقته من دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي. خسر أسوان أولى مبارياته أمام مصر المقاصة بنتيجة 3-2 على الرغم من تقديمهم لمستوى جيد في المباراة.

