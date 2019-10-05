اونلاين | أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STARرابط اون سبورت يوتيوب ماتش الليفر

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر

Football HD :

تبث علي القمر ياه سات 52 شرق، عبر التردد 11785 – الاستقطاب أفقي H – معدل الترميز 27500

IRIB Varesh :

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تبث على عرب سات 26 شرق، عبر التردد 11881 – معدل الترميز 27500 – الاستقطاب افقي H

تبث على بدر سات 26 شرق، عبر التردد 12265 – معدل الترميز 30000 – الاستقطاب افقي H

ARENA SPORT 4 :

تبث على القمر البلغاري 1.9 شرق ، عبر التردد 12380 – معدل الترميز 30000- الاستقطاب افقي H

ليفربول وليستر سيتي بث مباشر

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