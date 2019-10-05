رياضة | أحمد عبد الظاهر يقود هجوم أسوان أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عبد الظاهر يقود هجوم أسوان أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.
حراسة المرمى: مسعد عوض
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تشكيل أسوان ضد الأهلي
حراسة المرمى: مسعد عوض
خط الدفاع: طارق أبو العز - إبراهيم القاضي - عبد الله السنجهاوي - محمود نعيم
خط الوسط: محمد إسماعيل - موسى داو - محمد الصباحي - أحمد عامر
خط الهجوم : أحمد عبد الظاهر - حسن طارق
أما البدلاء فهم رضا السيد - خالد الشيخ - الحسيني سمير - أوميد أوكري - عبد العزيز إمام - أحمد الصغيري - إبراهيم جلال