رياضة | عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أسوان بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على أسوان في المباراة التي تنطلق في تمام الساعة الثالثة، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، فيما يأمل أبناء الجنوب في تحقيق نتيجة إيجابية.

تشكيل الأهلي ضد أسوان



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

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خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي

أما البدلاء فهم: شريف إكرامي – أحمد فتحي – رامي ربيعة – حسام عاشور – وليد سليمان – صلاح محسن – وليد أزارو.

فيما تم استبعاد كلا من مصطفى شوبير ومحمود وحيد وأليو ديانج وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا.

