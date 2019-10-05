رياضة | إصابة خطيرة لحارس توتنهام تتسبب في هدف فضيحة لبرايتون (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة خطيرة لحارس توتنهام تتسبب في هدف فضيحة لبرايتون (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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17:30 - أنجيه الدوري الإنجليزي برايتون 2 x

13:30 0 توتنهام هوتسبير ليفربول - x

16:00 - ليستر سيتي نوريتش سيتي - x

16:00 - أستون فيلا بيرنلي - x

16:00 - إيفرتون

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