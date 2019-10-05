رياضة | انقلاب أليو ديانج في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب أليو ديانج في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت علامات الحزن على المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب استبعاده من قائمة الفريق الأحمر التي ستواجه مضيفه أسوان في الثالثة عصر اليوم.

ويواجه الأهلي نظيره أسوان في الثالثة عصر اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر فايلر استبعاد فايلر و4 لاعبين أخرين من قائمة الفريق الأحمر الأخيرة قبل مواجهة أسوان وهم أحمد الشيخ ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وجيرالدو دا كوستا.

وظهرت علامات الحزن والغضب على اللاعب المالي بسبب غيابه عن المشاركة مع الفريق للمباراة الثانية على التوالي.