رياضة | عاجل.. منع ليونيل ميسي من دخول إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منع ليونيل ميسي من دخول إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق برشلونة الإسباني خطرًا حال أوقعته القرعة في مواجهة أي فريق إنجليزي خلال دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن برشلونة قد يحرم من ليونيل ميسي خلال مواجهة أي فريق إنجليزي في إنجلترا فور تطبيق قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكشفت الصحيفة عن تصريحات المحامي أندرو أوزبورن، والذي تحدث عن الجانب الرياضي وتأثر اللاعبين والأندية بهذا القرار والمقرر أن يتم تطبيقه نهاية الشهر الجاري.

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وقال أوزبون: "إذا كنت مواطنًا في الاتحاد الأوروبي ولديك سجل خال من الإدانات والجرائم، يمكنك السفر إلى المملكة المتحدة بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي ما لم تشكل تهديدًا للأمن القومي.. أما إذا لم تكن من مواطني الاتحاد الأوروبي، ولديك عقوبة بالحبس حتى لو كانت مؤجلة أو ألغيت، فإنك تمنع من دخول المملكة المتحدة".

وتابع: "هذا الأمر قد يسبب مشاكل لبعض الفرق في دوري أبطال أوروبا حال مواجهة الفرق الإنجليزية وعلى بعض الأندية البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب عل ذلك".

وتلقى ليونيل ميسي عقوبة بالحبس 21 شهرًا مع إيقاف التنفيذ؛ بسبب اتهامه في قضية تهرب ضريبي.